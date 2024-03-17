Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bilek güreşi şampiyonu serebral palsili Cankat Ergin hedef yükseltti:

        ERKUT KARGIN - Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan ve bilek güreşinde kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olan 27 yaşındaki Cankat Ergin, uluslararası müsabakalarda da adından söz ettirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilek güreşi şampiyonu serebral palsili Cankat Ergin hedef yükseltti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERKUT KARGIN - Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan ve bilek güreşinde kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olan 27 yaşındaki Cankat Ergin, uluslararası müsabakalarda da adından söz ettirmek istiyor.

        Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, annesinin yönlendirmesiyle bir süre tekerlekli sandalye basketbolu oynadı, vücut geliştirme sporuyla ilgilendi.

        Bu alanlarda ulusal dereceler elde eden, 7 yıl önce de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin tavsiyesiyle bilek güreşine yönelen Cankat, bedensel engelli tekerlekli sandalye kategorisinde birçok müsabakaya katıldı.

        Cankat, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda serebral palsi ayakta kategorisinde 70 kiloda sol kolda altın, sağ kolda ise gümüş madalya elde etti.

        Bu başarısıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosuna giren Cankat, şampiyonada derece elde etmeyi hedefliyor.

        - "Ben bu sporları yapabiliyorsam, herkes yapabilir"

        Cankat Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu, hayatının büyük parçasını oluşturduğunu söyledi.

        Bedensel engelli kategorisinde sürdürdüğü sporda "serebral palsi ayakta" kategorisinin açılmasıyla ilk şampiyonluğunu aldığını belirten Cankat, bundan mutluluk duyduğu dile getirdi.

        Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin daha kırılgan olarak gösterilmesinden üzüntü duyduğuna işaret eden Cankat, "Serebral palsi hastalarına, 'Yapamaz' diye bakıyorlar. Antrenörler bizi daha sakin sporlara yönlendirmek istiyor ama en azından kondisyonumu artıran sporlar benim için daha keyifli. İlk defa Türkiye şampiyonu oldum, umarım daha iyi yerlere gelirim." dedi.

        Bilek güreşi antrenörü Erkan Damar'ın kendisine çok katkısı olduğunu vurgulayan Cankat, "Çok antrenman yaptırdı, teknikleri ekstra öğretti. Biz, bir de vücudumuzu biraz kastığımız için bazen parmaklarımız istemsizce farklı şekilde olabiliyor, istemeden farklı şeyler yapabiliyoruz, onu da atlattık bir şekilde." diye konuştu.

        Ağır tanılı serebral palsi hastası olduğunu, bu nedenle bacaklarını kullanamadığını anlatan Cankat, "Birçok yer ön yargıyla bakıyor. 'Yapamaz, edemez' ya da 'Ben idare ettiremem bu kişiyi' diye düşünüyor. Çünkü benim normalde tekerlekli sandalye bile kullanabileceğimi düşünmedi kimse. Kendi başıma gidip gelmeme bile şaşırıyorlar çoğu zaman." ifadelerini kullandı.

        Annesinin sayesinde hayattaki birçok şeyi başardığını vurgulayan Cankat, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Şu anki hedefim Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırabilmek, onun haricinde engelleri bir şekilde aşıyorum. Kendimi elimden geldiğince zorluyorum. Ben bu sporları yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Umarım Avrupa'da da milli duyguları güçlendiririm ve bayrağımızı düzgün şekilde temsil edebilirim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Samsun'da mahalle sakinleri, 20 yıldır iftarı birlikte yapıyor
        Samsun'da mahalle sakinleri, 20 yıldır iftarı birlikte yapıyor
        Asarcık'ta Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası etkinliği yapıldı
        Asarcık'ta Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası etkinliği yapıldı
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Havza'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Samsun'da konuştu:
        Samsun'da ortaokul öğrencileri liseler hakkında bilgilendirildi
        Samsun'da ortaokul öğrencileri liseler hakkında bilgilendirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı