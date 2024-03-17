Bilek güreşi şampiyonu serebral palsili Cankat Ergin hedef yükseltti:

ERKUT KARGIN - Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan ve bilek güreşinde kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu olan 27 yaşındaki Cankat Ergin, uluslararası müsabakalarda da adından söz ettirmek istiyor.

Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, annesinin yönlendirmesiyle bir süre tekerlekli sandalye basketbolu oynadı, vücut geliştirme sporuyla ilgilendi.

Bu alanlarda ulusal dereceler elde eden, 7 yıl önce de Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin tavsiyesiyle bilek güreşine yönelen Cankat, bedensel engelli tekerlekli sandalye kategorisinde birçok müsabakaya katıldı.

Cankat, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda serebral palsi ayakta kategorisinde 70 kiloda sol kolda altın, sağ kolda ise gümüş madalya elde etti.

Bu başarısıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosuna giren Cankat, şampiyonada derece elde etmeyi hedefliyor.

- "Ben bu sporları yapabiliyorsam, herkes yapabilir"

Cankat Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu, hayatının büyük parçasını oluşturduğunu söyledi.

Bedensel engelli kategorisinde sürdürdüğü sporda "serebral palsi ayakta" kategorisinin açılmasıyla ilk şampiyonluğunu aldığını belirten Cankat, bundan mutluluk duyduğu dile getirdi.

Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin daha kırılgan olarak gösterilmesinden üzüntü duyduğuna işaret eden Cankat, "Serebral palsi hastalarına, 'Yapamaz' diye bakıyorlar. Antrenörler bizi daha sakin sporlara yönlendirmek istiyor ama en azından kondisyonumu artıran sporlar benim için daha keyifli. İlk defa Türkiye şampiyonu oldum, umarım daha iyi yerlere gelirim." dedi.

Bilek güreşi antrenörü Erkan Damar'ın kendisine çok katkısı olduğunu vurgulayan Cankat, "Çok antrenman yaptırdı, teknikleri ekstra öğretti. Biz, bir de vücudumuzu biraz kastığımız için bazen parmaklarımız istemsizce farklı şekilde olabiliyor, istemeden farklı şeyler yapabiliyoruz, onu da atlattık bir şekilde." diye konuştu.

Ağır tanılı serebral palsi hastası olduğunu, bu nedenle bacaklarını kullanamadığını anlatan Cankat, "Birçok yer ön yargıyla bakıyor. 'Yapamaz, edemez' ya da 'Ben idare ettiremem bu kişiyi' diye düşünüyor. Çünkü benim normalde tekerlekli sandalye bile kullanabileceğimi düşünmedi kimse. Kendi başıma gidip gelmeme bile şaşırıyorlar çoğu zaman." ifadelerini kullandı.

Annesinin sayesinde hayattaki birçok şeyi başardığını vurgulayan Cankat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anki hedefim Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırabilmek, onun haricinde engelleri bir şekilde aşıyorum. Kendimi elimden geldiğince zorluyorum. Ben bu sporları yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Umarım Avrupa'da da milli duyguları güçlendiririm ve bayrağımızı düzgün şekilde temsil edebilirim."