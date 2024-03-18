Vezirköprü Voleybol Takımı Samsun il birincisi oldu

Kaymakam Kaya, nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında Samsun'u temsil edecek Vezirköprü Voleybol Takımı ve sporcularına başarılar diledi.

Samsun Tekkeköy Bahattin Ekici Spor Salonu'nda oynanan final maçı öncesinde sporculara moral veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı ile karşılaşan Vezirköprü Voleybol Takımı 3-2'lik skorla Yıldız Kızlar İl Şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.