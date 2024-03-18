Vezirköprü Voleybol Takımı Samsun il birincisi oldu
Samsun'da oynanan Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında Vezirköprü Voleybol Takımı il birincisi oldu.
Samsun'da oynanan Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında Vezirköprü Voleybol Takımı il birincisi oldu.
Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı ile karşılaşan Vezirköprü Voleybol Takımı 3-2'lik skorla Yıldız Kızlar İl Şampiyonu oldu.
Samsun Tekkeköy Bahattin Ekici Spor Salonu'nda oynanan final maçı öncesinde sporculara moral veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.
Kaymakam Kaya, nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında Samsun'u temsil edecek Vezirköprü Voleybol Takımı ve sporcularına başarılar diledi.
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