Polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga! Siirt'te, 2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL