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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Samsun'un Havza ve Bafra ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:24
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Samsun'un Havza ve Bafra ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Havza İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Törende Şehitlik Anıtı'na Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat yaptı.

        Törenin ardından ilçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından şehit mezarları ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

        Daha sonra ise etkinlikler kapsamında Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu tarafından hazırlanan programa geçildi.

        Etkinlikler kapsamında son olarak Havza Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

        Törene, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Demirci, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve protokol üyeleri katıldı.

        - Bafra

        Bafra ilçesinde Şehitlikteki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, şehit kabirlerine ilçe protokolü tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

        Şehitlik ziyaretinden sonra, Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı programda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, gösteriler sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Etkinliğe, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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