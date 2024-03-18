Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 18 bin 998 sentetik ecza ele geçirildi

Ekipler, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde T.Ç. ve O.Ç'nin ikametlerinde yaptıkları aramada, 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği buldu.

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