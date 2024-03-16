Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1050 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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