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        Annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi

        SAMSUN'da,1 gün arayla aynı eve girip, hırsızlık yapan Irak uyruklu Ahmet Halef Taha (45), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:30
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        Annesindeyken evine iki kez aynı hırsız girdi
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        SAMSUN'da,1 gün arayla aynı eve girip, hırsızlık yapan Irak uyruklu Ahmet Halef Taha (45), yakalanıp, tutuklandı. Ev sahibinin hırsızlık döneminde annesinde olduğu öğrenildi.

        İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir eve kapıyı kırıp, giren Irak uyruklu Ahmet Halef Taha, 100 bin TL değerinde eşyayı valize doldurup, kaçtı. Bir gün sonra tekrar eve gelen Taha, bu kez valize sığdıramadığı eşyaları çaldı. Bir süredir annesinde kalan evin sahibi, geldiğinde kırılan kapısını görünce polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha, tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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