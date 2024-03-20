Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı

SAMSUN merkezli 3 ilde yapılan kaçak ‘silah ve mühimmat ticareti’ operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheliler ile il dışındaki irtibatlı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun merkez, Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1205 uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 642 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca sürgü takımı, 1 keskin nişancı dürbünü ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.