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        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı

        SAMSUN merkezli 3 ilde yapılan kaçak 'silah ve mühimmat ticareti' operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:00
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        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı
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        SAMSUN merkezli 3 ilde yapılan kaçak ‘silah ve mühimmat ticareti’ operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheliler ile il dışındaki irtibatlı olduğu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Samsun merkez, Terme ilçesi ile Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1205 uzun namlulu tüfek fişeği, 5 bin 642 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca sürgü takımı, 1 keskin nişancı dürbünü ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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