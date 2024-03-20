Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza MTAL'de nevruz kutlaması yapıldı

        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza MTAL'de nevruz kutlaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Havza MTAL bahçesinde düzenlenen etkinlik, okul müdürü Mehmet Akif Bilen'in günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise nevruzun baharın yeniden dirilmeye başlamasını anımsattığını belirterek, "Siz gençler her baharda daha dinç ve azimli şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Bizler sizler için çalışıyoruz. Havza OSB ile mesleki eğitim, ilçemiz için elzem bir vaziyet aldı. Havza OSB'nin yetişmiş ara eleman ihtiyacını sizler karşılayacaksınız." dedi.

        Konuşmaların ardından Özdemir ve protokol üyeleri, örste demir dövdü ve yumurta kırma yarışı yaptı.

        Programda, geleneksel Türk savaş oyunları, okçuluk gösterisi, çuval yarışı, halat çekme ve müzik dinletesi gerçekleştirildi.

        Katılımcıların nevruz ateşinin üzerinden de atladığı programa Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Tayyare, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Demir ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı

        Benzer Haberler

        Kavak'ta salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
        Kavak'ta salep yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı (2)
        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı (2)
        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliye havalimanında gözaltı
        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliye havalimanında gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı
        Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da havalimanında valizdeki şampuan kutusuna gizlenen uyuşturucu ele...
        Samsun'da havalimanında valizdeki şampuan kutusuna gizlenen uyuşturucu ele...