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        MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Duman'dan Terme'ye ziyaret

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Terme'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:47
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        MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Duman'dan Terme'ye ziyaret
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Terme'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaymakam Metin Maytalman'ı makamında ziyaretinin ardından okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Duman, ilçedeki okulların durumu hakkında bilgi aldı.

        Bakanları ve idareci arkadaşlarıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Duman, "Yürüttüğümüz politikaların yansımalarının nasıl karşılandığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz, göremediğimiz konular varsa onları da öğretmen arkadaşlarımızdan dinlemek için böyle bir faaliyette bulunuyoruz." dedi.

        Bir süre öğrencilerle sohbet eden Duman, ardından yapımı devam eden Terme Öğretmenevi binasında incelemede bulundu.

        Ziyaretlere MEB İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ahmet Tahir Çakır, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile okul müdürleri katıldı.

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