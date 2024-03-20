Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz (2)

'56BİN OKULUMUZUN TAMAMI, İNTERNET ERİŞİM AĞINA SAHİP'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, "Türkiye'nin tamamında, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde milli eğitim ve öğretime ilişkin fiziki altyapı itibarıyla dünya ortalamalarını, OECD ortalamalarını yakalamış durumdayız. Hem derslik başına düşen öğrenci itibarıyla hem öğretmen başına düşen öğrenci itibarıyla hem okullarımızın teknolojik donatımları itibarıyla bu anlamda iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Şu an bizim 56 bin okulumuzun tamamı, internet erişim ağına sahip. İnternet erişim hizmeti veriyoruz. Proje kapsamındaki bütün sınıflarımızda akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalar var. En ücra köşedeki öğrencimiz bakanlık merkez teşkilatındaki eğitim bilişim ortamına, EBA'ya erişiyor ve dünyanın herhangi bir ülkesindeki, bir öğrencinin eriştiği eğitim içeriğine sahip olabiliyor" dedi.

'20 YILDA ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILDI'

Tekin, "20 yılda, fiziki açıdan, maddi yatırım anlamında, çok ciddi adımlar atıldı. Son 20 yılda daha önceki 80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Daha önce istihdam edilen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen istihdam edildi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, yarı yarıya azaltıldı. Bu yatırımlar, başka bir ülkede yapılsa, 'eğitim devrimi yapılan ülke' başlığında duyurulur. İçinde yaşadığımız için bunu göremiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren, daha çok mevcut okul yapı stokumuzdan eskiyenler varsa; onların yenilenmesi ama daha çok eğitim-öğretim süreçlerinin içeriği ile ilgili konulara odaklanmış durumdayız. İnşallah öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız ile bu süreci sağlıklı bir zemine oturtup, bu süreçte de güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin diyoruz" diye konuştu.

Tekin'in konuşması sonrası toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyeleri ile eğitim camiasından yönetici ve idareciler katıldı.