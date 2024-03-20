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        Samsun'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:21 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:21
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        Samsun'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu bulundurmak suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı takip sonucu yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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