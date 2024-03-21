Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        19 Mayıs ilçesinde zabıta ekipleri ramazanda denetimleri sıklaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Mayıs ilçesinde zabıta ekipleri ramazanda denetimleri sıklaştırdı.

        19 Mayıs Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        İlçe genelinde denetimleri sürdüreceklerini söyleyen Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Müdürlüğümüz tarafından ilçe genelinde denetimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatlarını inceledik. Arada fark olup olmadığını tespit ettik. Ayrıca işletmelerin vergi levhası ve iş yeri açma ruhsatı gibi iktisadi denetimlerini yaptık. Firmaların hijyen kurallarına uyup uymadığı da görevli arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Halk sağlığının korunmasına yönelik hassasiyetlerimiz var. Vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        Trabzon'daki olaylı maçta 5 tutuklama! Korner direği silah sayıldı
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        Tekne yangınına sahilden zorlu müdahale!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
        İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde bir binayı havaya uçurdu
        Anayasa Mahkemesi bugün yeni başkanını seçiyor
        Anayasa Mahkemesi bugün yeni başkanını seçiyor
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        MİT'ten Kandil operasyonu!
        MİT'ten Kandil operasyonu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar ön...
        Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar ön...
        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı
        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Samsun'da incelemelerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Samsun'da incelemelerde bulundu
        Samsun'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü yakalandı
        Samsun'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü yakalandı
        Samsun'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bakan Tekin, Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Tekin, Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'nda konuştu: