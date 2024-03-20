Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz (3)

BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den kentte yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra Samsun'dan ayrılarak İstanbul'a gitti.