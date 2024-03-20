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        Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz (3)

        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 21:06 Güncelleme: 20.03.2024 - 21:10
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        Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz (3)
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        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den kentte yapılan çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra Samsun'dan ayrılarak İstanbul'a gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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