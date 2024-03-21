Coğrafi işaretli "Çarşamba kıvratması" iftar sofralarında ağızları tatlandırıyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzeti "Çarşamba kıvratması", ramazan ve bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek odun ateşinde pişirilen Çarşamba kıvratması, özellikle ramazan ile bayramlarda ilgi görüyor.

Çarşamba kıvratmasının şerbetsiz olmasından dolayı diğer tatlılardan ayrıldığını belirten Akın, "Üçüncü kuşak olarak Çarşamba kıvratmasını yapıyoruz. Anneannelerimizin, babaannelerimizin geleneksel olarak yaptıkları bir tatlı. Kuru baklava tarzı bir lezzet. Bu lezzeti Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor.

Çarşamba kıvratmasının şerbetsiz olmasından dolayı bayatlamadığını ve uzun süre saklanabildiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İçinde ceviz, fındık, köy tereyağı ve köy yumurtası var. El açması hamurumuz var. Ceviz, fındık ve şeker ekleyerek yapılıyor. Şerbetli baklavadan ayrılan en büyük özelliğimiz, çok hafif ve kuru olması. Şerbetli tatlılara göre şeker oranı az olduğu için çok tercih edilen, sevilen bir tatlı türü. Bayram önceleri çok fazla talep geliyor yurt içi ve dışından."

Kullandıkları ceviz, fındık, tereyağı ve yumurtayı Çarşamba'da üretim yapan çiftçilerden temin ettiklerini anlatan Akın, "Yurt dışında daha çok Almanya'ya gönderiyoruz. Gurbetçilerimiz özellikle kilo kilo alıyor." ifadesini kullandı.