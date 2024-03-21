Samsun'da kenevir sapından yüksek kalorili yakıt üretildi

İLYAS GÜN - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, tarımsal atık olan kenevir sapından pelet ve briket yakıt üretildi.

Enstitüde, tarımsal atıkların yakıt olarak değerlendirilmesi yönünde çalışma yürüten ziraat mühendisi Mahmut Dok, kenevir atıklarından yakacak elde etti.

Dok'un kenevir sapından ürettiği yakıt, ısı değerinin yüksekliği ve az kül bırakmasıyla öne çıkıyor.

Ziraat mühendisi Dok, AA muhabirine, tarımsal atıkların çöp olmadığını söyledi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bu atıkların yakıt olarak değerlendirilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Dok, bu kapsamda son olarak kenevir saplarını değerlendirdiklerini dile getirdi.

Kenevirin lifi alındıktan sonra kalan kısmını kurutup öğüttükten sonra makinelerde yüksek basınç altında sıkıştırarak bir tür yakacak olan pelet ve brikete dönüştürdüklerini ifade eden Dok, "Bunların ısı değeri, nemi, külü ve diğer baca gazı emisyon değerlerine bakarak, yakıt olarak kullanılabilme imkanlarını araştırmaktayız. Kenevir sapının 4 bin 200 kaloriler civarında ısılı değere sahip olduğunu ve yüzde 3-4 civarında bir küle sahip olduğunu, dolayısıyla tarımsal artıklar yönünden değerlendirdiğimiz zaman kaliteli bir pelet ham maddesi olabileceğini belirlemiş olduk." dedi.

- "Tarımsal artıklar yerli linyit kömüründen daha yüksek ısı değerine sahiptir" Dok, meyve ağaçlarının budama atıkları ve fındık zurufu üzerinde de çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: "Bunların da aynı şekilde ısı değerlerini ve diğer yakıt özelliklerini inceledik ve bunların da pelet yakıt olma özellikleri, diğer ağaçlardan yapılan peletlere eş değer olarak olduğunu ve pelet ham maddesi olarak kullanabileceğini belirlemiş olduk. Şu anda tarımsal artıklar yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda en düşük dediğimiz çeltik sapı ve çeltik kavuzu bile bizim yerli linyit kömüründen daha yüksek ısı değerine sahiptir. Kaldı ki kenevir, budama artıkları ve fındık zurufu bunlar, yani ısı değeri 4 bin kalorinin üzerindeki ağaç talaşından elde edilen pelete eşdeğerdir. Dolayısıyla bunlar pelet ham maddesi olarak kullanılacak atıklar, rastgele sağa sola atılacak artıklar değillerdir."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi ve Bölüm Başkanı Mustafa Acar da Samsun'un kenevir için önemli illerden biri olduğunu söyledi. Acar, "2010'lu yıllarda kenevir ekim alanları farklı sebeplerden dolayı ciddi daralış gösterdi ve 2010'lu yıllarda ülkemizde sadece Samsun'da bir köyde bir çiftçi kenevir üretimi yapıyordu. 2019'da Cumhurbaşkanı'mızın kenevirin önemine binaen yaptığı açıklamadan sonra VezirKöprü ilçesi kenevirin merkezi ilan edildi. Kenevir üzerinde çalışmalar daha da hızlandı. Kenevir hem lifi hem tohumu hem kıtık denilen gövde aksamı, literatürde farklı rakamları var ama 50 bine yakın farklı kullanım alanından bahsedilen önemli bir bitkidir." diye konuştu.