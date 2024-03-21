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        Özgür Özel: Sende kimsenin hakkını bırakmayacağız

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Nisan'da seçim bitti, kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:45
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        Özgür Özel: Sende kimsenin hakkını bırakmayacağız
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1 Nisan'da seçim bitti, kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan'dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle, gençlerle, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Sende kimsenin hakkını bırakmayacağız" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda, partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Büyükşehir Belediye başkan adayı Cevat Öncü ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıp, destek isteyen Özel, yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi. Özgür Özel, "Emekçinin hakkını aramak için, emekliler için, yoksullar için, esnaf için, çiftçiler için kavga edeceğiz. Bizimle birlikte meydanlara gelecek misiniz? Emekliler ne kadar maaş alıyor? 10 bin lira. Emekliler, Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ızdırabı çekenler. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bu iktidar, geldiğinden bugüne ama bir sefer değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmektedir. Emekliler yağmur altında, o şemsiyelerinizin altında size sesleniyorum. Siz, bu 5,5 çeyrek altını kaybettiğiniz yerde arayacak mısınız? Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi önünüzdeki ilk seçim sandığında 31 Mart günü, emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?" dedi.

        Emeklilerin daha önce bayram ikramiyesi olarak 1000 TL aldığını söyleyen Özel, "Ekonominin yüzde 4,5 büyüdüğünü söyleyenler, 'Emekliler halinden memnun' diyenler, 'Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor' diyenler bu sesi duyun. Bakın emekliler 2018 yılında bayramda, 1000 lira emekli ikramiyesi alıyorlardı. O 1000 lira o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3 bin lira emekli ikramiyesi yatacak ve o parayla bugün sadece 6 kilo kıyma alınabiliyor. Ramazan, mübarek gün. Sadece emekli ikramiyeniz üzerinden 18 kilo kıymayı sofradan, dolaptan, mutfaktan, evladınızın, torununuzun kursağından eksilten bir yönetimle, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun hesabını bu iktidardan, bu seçimde sormaya var mıyız?" diye konuştu.

        'BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

        "Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar" diyerek konuşmasını sürdüren Özel, şu ifadeleri kullandı:

        "16 milyonuz, karıncaların gücü birlikteliğindedir. Yan yana durmasındadır. Birlikte çalışıp hakkını birlikte aramasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün dört gençten üçü, bavulları zihninde toplamış, kafasında toplamış. Fırsatını bulursa yurt dışına gitmek, orada çalışmak, orada yerleşmek istiyor. Bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil, aksine umuda, demokrasiye, alabildiğince özgürlüklere ihtiyacı var. Buradan Samsun'dan Türkiye'deki tüm gençlerine sesleniyorum. Umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın. Buradayız, birlikteyiz, sizinleyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün gençlerin partisidir. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız. Buna inanın, bize güvenin. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesidir. Sizler dünyanın en güzel gençlerisiniz."

        '31 MART'TA ERDOĞAN'A OY YOK'

        Özgür Özel, EYT mağdurları konusuna da değinerek, "Staj olsun, çıraklık olsun, diğer mağduriyetler olsun, tamamını unutturmadan mücadele edeceğiz. Yerel seçim mitingleri yapıyoruz. Her seçimimiz, her mitingimiz, emekli mitingine dönüşüyor. 1 Nisan'da seçim bitti, kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan'dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz. Gençlerle yürüyeceğiz. Staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Sen de kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye para yok. Staj mağduruna para yok. Çalışana para yok, çiftçiye para yok, Bağ-Kur’luya para yok, esnafa para yok ama beşli çeteye gelince para çok. Yandaş müteahhide gelince para çok. Uçan saraya para var. Yazlık saraya para var. Kışlık saraya para var. 1500 odalı saraya para var. Emekliye para yok. O zaman 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'a da oy yok” ifadelerini kullandı.

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