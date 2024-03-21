Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Irak'ta yaşadıkları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheliyi merkez İlkadım ilçesinde yakaladı.
Bu arada aynı adreste yakalanan Irak uyruklu bir kişinin ise Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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