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        Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:52
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        Samsun'da 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Irak'ta yaşadıkları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheliyi merkez İlkadım ilçesinde yakaladı.

        Bu arada aynı adreste yakalanan Irak uyruklu bir kişinin ise Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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