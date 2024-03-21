Prof. Dr. Demir: Dünyada yeterli suya ulaşamayan insan sayısı 2,4 milyarın üstünde

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Dünyada yeterli suya ulaşamayan insanların sayısı yaklaşık 2,4 milyarın üzerinde. 1 milyar insan ise günlük 2 litre su ile yaşamak zorunda” dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, 22 Mart Dünya Su Günü’nün bu yıl ‘Barış İçin Sudan Faydalanmak’ temasıyla kutlandığını söyledi. Temanın suyun, dünyadaki huzura, barışa ve kardeşliğe katkı sağlaması için seçildiğini ifade eden Prof. Dr. Demir, “Dünyadaki insanların yüzde 40’ından fazlası önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte su krizi ile karşı karşıya kalacak. Dünyada yeterli suya ulaşamayan insanların sayısı yaklaşık 2,4 milyarın üzerinde. 1 milyar insan ise günlük 2 litre su ile yaşamak zorunda” diye konuştu.

‘TARIMSAL ÜRETİM VE VERİMLİLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ’ Birleşmiş Milletler ve UNESCO raporlarına göre, dünyada her gün su ve suya bağlı krizler nedeniyle 6 bin insanın öldüğünü belirten Prof. Dr. Demir, “İnsanların birbirleriyle ilişkilerinde, suyu birbirleriyle kardeşlik materyali veya özel bir madde olarak değerlendirmek; elbette ki dünyadaki bu krizi önlemek açısından hepimizin sorumluluğudur. Önümüzdeki süreçte, küresel iklimin etkilerinin, doğal afetin etkilerinin, doğal afetlerin etkilerinin, meteorolojik verilerin bu şekilde devam etmesi de bizleri ciddi şekilde etkiliyor. Son 1 yıl içinde yağış rejiminde önemli değişimler yaşıyoruz. Ülkenin 4’te 3’ü kar yağışını ya yetersiz aldı ya da almadı. Bu da su yer altı su kaynakları açısından hem de tarımsal üretim ve verimlilik açısından ciddi anlamda bizi endişelendiren noktaları oluşturuyor. Çünkü yer altı sularının beslenme kaynağı kar yağışlarıdır. Aynı zamanda tarımsal üretim açısından da soğuklama ihtiyacının görülmesi, bitkilerin veya tohumun toprakta belli dönemlerde karın altında kalması, verimlilik açısında önemli bir parametredir. Bu anlamda önümüzdeki sürecin zorlu geçeceği de hepimiz tarafından değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.