Bafra'da 200 fidan toprakla buluşturuldu
Bafra ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Küllerinden doğan ormanlar" etkinliği düzenlendi.
Bafra ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında "Küllerinden doğan ormanlar" etkinliği düzenlendi.
Bafra Ticaret Borsası'na ait sahada düzenlenen etkinlikte, fıstıkçamı, akçaağaç ve dişbudak türlerinden oluşan 200 fidan toprakla buluşturuldu.
Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, yaptığı konuşmada, ilçedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bafra Orman İşletme Müdür Vekili Hediye Yaroğlu da ilçe merkezinde vatandaşlara 20 bin adet fidan dağıtıldığını aktardı.
Etkinliğe, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.
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