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        Samsunspor'un askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale geldi

        Samsunspor'un iki dönem transfer yasağının yeniden aktif hale geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:08
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        Samsunspor'un askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale geldi
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        Samsunspor'un iki dönem transfer yasağının yeniden aktif hale geldiği bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, FIFA tarafından kulübe 2 dönem transfer yasağının uygulandığı ve ilgili kararı CAS'ın onadığı hatırlatıldı.

        Karara kulüp avukatlarının İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "İsviçre Federal Mahkemesi tarafından transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti. FIFA tarafından bugün kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde, İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir."

        Açıklamada, İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki davada nihai karar verilmediğine işaret edilerek, "Hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi'ndeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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