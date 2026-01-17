Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek

        Samsun'un Ladik ilçesinde Hürriyetçi Eğitim Sen'e üye öğretmenler, yarıyıl tatilinde maddi durumu iyi olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş ettirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:06
        Hürriyetçi Eğitim Sen Ladik Temsilcisi Eyüp Tiryaki, yaptığı açıklamada, sendika üyesi öğretmenler olarak geleceğin teminatı öğrenciler için 16-31 Ocak tarihlerinde ücretsiz tıraş projesini uygulamaya koyduklarını söyledi.


        Bu kapsamda 26 öğretmenin öğrencilerin berber ücretini ödeyeceğini belirten Tiryaki, "İlçede bulunan berberlerin 6'sıyla anlaşma yaptık ve camlarına afişlerimizi astık. Amacımız sevgili öğrencilerimize değerli olduklarını hissettirmek ve değerli velilerimize destek olmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

