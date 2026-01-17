Samsun'da jandarma yeni yılda 205 aranan kişiyi yakaladı

Samsun'da jandarma ekiplerince yeni yılın ilk 15 gününde 205 aranan şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yeni yılın ilk 15 gününde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 205 kişi yakalandı. Yakalananlardan 125'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Operasyonlarda bulunan ve kayıp olarak aranan 7 kişi de ailelerine teslim edildi.

