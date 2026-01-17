Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Orhan Şahin getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 18:47 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Orhan Şahin getirildi.

        Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu’nda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, başkan vekilliğine Ali Rıza Kısa, katip üyeliklere ise Ercan Coşkun, Ümit Çörüş ve Şaban Çamurcu seçildi.

        Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi, bilanço ve bütçe görüşmeleri yapıldı.


        Toplantıda ayrıca yeni dönem çalışma programı ele alınarak, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, ücretlendirmeler, oda faaliyetleri için gerekli yetkilerin verilmesi ve çeşitli projelere katılım konuları görüşüldü.

        Genel kurul kapsamında odaya uzun yıllar hizmet etmiş eski üyelere plaket verildi.

        Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Orhan Şahin, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan oldu.


        Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarını istişareyle çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görev süremiz boyunca tamamen gönüllü olarak çalıştık, herhangi bir maaş talebimiz olmadı. Genel kurulumuzun tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise yeni yönetime başarı dileyerek, belediye olarak esnafla her zaman iş birliği içinde olduklarını söyledi.


        Gül, "Şehrimizin ticaret hayatının gelişmesi için esnaflarımızla el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Genel kurula MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, oda başkanları ile üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Tıbbi alet üretimine 150 milyon liralık stratejik yatırım: Yılda 800 bin pa...
        Tıbbi alet üretimine 150 milyon liralık stratejik yatırım: Yılda 800 bin pa...
        Atakum sahilinde pelikan görüldü
        Atakum sahilinde pelikan görüldü
        Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek
        Ladik'te ihtiyaçlı öğrenciler ücretsiz tıraş edilecek
        Samsun'da jandarma yeni yılda 205 aranan kişiyi yakaladı
        Samsun'da jandarma yeni yılda 205 aranan kişiyi yakaladı
        Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Yolcu midibüsü kazazede aileye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yolcu midibüsü kazazede aileye çarptı: 1 ölü, 3 yaralı