        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı

        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini kızakla kayarak çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 22:41 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:41
        Samsun'un Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini çıkardı
        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Kızlan Yaylası'nda vatandaşlar karın keyfini kızakla kayarak çıkardı.

        İlçede yaklaşık 1000 rakımlı Kızlan Yaylası, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

        Kar yağışının ardından yaylaya çıkan vatandaşlar, kayarak, fotoğraf çekerek ve doğayla iç içe vakit geçirerek kışın tadını çıkardı.


        Arkadaşlarıyla yaylada oluşturdukları pistte kızakla kayan Süleyman Aksoy, AA muhabirine, kızakları da kendilerinin yaptığını belirterek, "Burada İstanbul'dan, Bursa'dan bütün çocukluk arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Dün akşamdan beri kendi çabalarımızla kaymaya uygun yer yaptık, kendi kızaklarımızı hazırladık. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah burası daha meşhur olur ve herkes gelip faydalanır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

