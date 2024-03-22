AFAD, Rize K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, K9 eğitimlerinde hem arama kurtarma faaliyetlerine katılan köpeklerin hem de personelin eğitildiğini kaydetti.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliğince Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verildi.

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