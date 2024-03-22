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        AFAD, Rize K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi

        Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliğince Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:35
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        AFAD, Rize K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi
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        Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliğince Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verildi.

        AFAD yerleşkesinde yaklaşık 45 gün süren K9 kurtarma köpeği eğitimine 4 personel katıldı.

        Enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitimi ekipler, başarıyla tamamladı.

        AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, K9 eğitimlerinde hem arama kurtarma faaliyetlerine katılan köpeklerin hem de personelin eğitildiğini kaydetti.

        Kaya, eğitimi başarıyla tamamlayan ekibi kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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