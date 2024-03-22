Havza Anaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Parlak, öğrencilere şehitlik, gazilik, jandarmanın görevleri, 112 kullanımı ve genel güvenlik hakkında da bilgi verdi.

Okul müdürü Hasan Geyik ve öğretmenler nezaretinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak'a, yaptıkları Türk bayrağı ve Atatürk portesini hediye etti.

Havza Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Havza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.