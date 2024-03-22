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        İnşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde bir inşaattan, işçilerin kullandığı malzemeleri çalan Dursun Bayrı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:15
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        İnşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde bir inşaattan, işçilerin kullandığı malzemeleri çalan Dursun Bayrı, tutuklandı.

        Olay, Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Dursun Bayrı, yapımı devam eden inşaata hafif ticari aracıyla gelerek buradaki gönye, metre, çivi, testere, demir kesme makası, kerpeten, kablo, keser ve jeneratörü çalıp, kaçtı. Durumu fark eden inşaat işçileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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