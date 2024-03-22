İnşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı

Olay, Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Dursun Bayrı, yapımı devam eden inşaata hafif ticari aracıyla gelerek buradaki gönye, metre, çivi, testere, demir kesme makası, kerpeten, kablo, keser ve jeneratörü çalıp, kaçtı. Durumu fark eden inşaat işçileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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