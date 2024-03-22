Samsun'da üzerinde 3 tabanca bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Samsun'da bir otobüste yolcu olarak bulunan ve üzerinde 3 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan M.E'nin (62) üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ve 115 tabanca fişeği ele geçirildi.

M.E. gözaltına alındı.