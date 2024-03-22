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        Samsun'da üzerinde 3 tabanca bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

        Samsun'da bir otobüste yolcu olarak bulunan ve üzerinde 3 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:06
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        Samsun'da üzerinde 3 tabanca bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
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        Samsun'da bir otobüste yolcu olarak bulunan ve üzerinde 3 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun kara yolu Tekkeköy uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

        Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan M.E'nin (62) üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ve 115 tabanca fişeği ele geçirildi.

        M.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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