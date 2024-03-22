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        Samsun'da bir araçta silah ve mermi ele geçirildi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:31
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        Samsun'da bir araçta silah ve mermi ele geçirildi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok denetimler doğrultusunda şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, başka kişi adına kayıtlı yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 3 silah kartuşu ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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