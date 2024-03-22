Samsun'da bir araçta silah ve mermi ele geçirildi

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, başka kişi adına kayıtlı yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 3 silah kartuşu ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada silah ve mermi ele geçirildi.

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