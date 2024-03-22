Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB’de üretim yapan bir firmayı gezerek firma yetkilileri Orhan ve Oğuzhan Memiş'ten çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, Havza OSB’ye doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu, alan genişletme çalışmaları ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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