'İş insanıyım' diyerek karşılıksız çek ve senet düzenleyen şüpheli eski eşinin evinde yakalandı

SAMSUN'da paravan şirket kurup, sanayi ve inşaat firmalarından yüklü miktarda ürün alıp, iş insan olduğunu söyleyerek karşılıksız çek ve senet düzenleyen N.E. (50), eski eşinin evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirket kurup, kendisini 'iş insanı' olarak tanıtarak sanayi ve inşaat firmalardan yüklü miktarda ürün alıp, karşılıksız çek ve senet düzenleyen N.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. N.E., İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde eski eşinin evinde yakalanıp, gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'karşılıksız çek düzenleme' suçundan 175 bin 212 lira para cezası ve 5 farklı ilde aranması bulunan N.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.