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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek isterken akıntıya kapıldılar! 3 kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor

        Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek isterken akıntıya kapıldılar! 3 kişi kurtarıldı, bir çocuk aranıyor

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşısına geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, 13 yaşındaki Davut Kara ise AFAD ekipleri tarafından aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:04
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        Derede akıntıya kapılan çocuk aranıyor
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        Şanlıurfa'da Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde 4 kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi. Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Suya düşen Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

        13 yaşındaki Davut Kara ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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