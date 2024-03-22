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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:05
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 5, Bora Satır 13, Göktuğ Baş 17, Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Kaan Mert Dikmen, Mehmet Batuğ Gür 14, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Engin Kaan Elbir

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 15, Neal 15, Brown 21, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Floyd 16, Ömer Utku Al 6, Berk Can Akın 9, Ahmet Can Duran 5, Metin Türen 8, Mehmet Atalan

        1. Periyot: 28-21

        Devre: 46-60

        3. Periyot: 65-85

        5 faulle çıkan: 35.56 Arda Berk Kaya (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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