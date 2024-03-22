Samsun'da polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Samsun'da polis ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.
Samsun'da polis ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Ekipler, ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle sohbet edip karanfil hediye etti.
Huzurevindekiler ise polis ekiplerinin ziyaretleri için teşekkürlerini dile getirdi.
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