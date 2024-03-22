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        Samsun'da polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti

        Samsun'da polis ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:02
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        Samsun'da polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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        Samsun'da polis ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Ekipler, ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle sohbet edip karanfil hediye etti.

        Huzurevindekiler ise polis ekiplerinin ziyaretleri için teşekkürlerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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