Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ali Sabancı ailesiyle geçirdiği Yunanistan bot kazasını ilk kez anlattı - Magazin haberleri

        Ali Sabancı kazayı ilk kez anlattı

        Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti. Kazayla ilgili ilk kez 13 ay sonra konuşan Sabancı, kazadan 9 gün sonra hastanede uyandığını belirterek; "Başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazayı ilk kez anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılının faaliyet dönemi 11'inci olağan toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya konuk konuşmacı olarak, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı katıldı.

        Geçtiğimiz yıl, ailesiyle Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçiren, aylarca hastanede tedavi gören Ali Sabancı, kazayla ilgili ilk kez konuştu.

        "EŞİMİN SURATI PARÇALANDI"

        Kazada ölümden dönen Ali Sabancı, olayı şu sözlerle anlattı; "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu, 2 ekip vardı büyük teknede çalışan... Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah, rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş. Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3 - 4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim, öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz."

        Ali Sabancı, Kaan Sabancı, Vuslat Sabancı, Emrecan Sabancı
        Ali Sabancı, Kaan Sabancı, Vuslat Sabancı, Emrecan Sabancı
        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etmişti.

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Sabancı
        #tekne kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!