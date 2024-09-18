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        Haberler Özel Röportajlar Gözde Seda Altuner, 'Sandık Kokusu' hakkında konuştu: Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum

        Gözde Seda Altuner: Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum

        Yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna katılan Gözde Seda Altuner, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı. 'Sandık Kokusu'nun hikâyesiyle ilgili "Beni en etkileyen tarafı onurlu bir kadının mücadeleden vazgeçmemesinin verdiği umut" diyen Altuner, ayrıca Demet Akbağ ile Uğur Yücel için de; "Her iki isim de bu mesleği yapmaya karar verdiğim günden itibaren beraber çalışmanın hayalini kurduğum oyuncular" ifadelerini kullandı

        Giriş: 18.09.2024 - 12:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:25
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        SHOW TV’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun kadrosunda; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

        Yeni sezonun oyuncu kadrosuna dâhil olan Gözde Seda Altuner, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini paylaştı; "İnsan psikolojisini ve bunun ilişkilere etkisini çok geniş yelpazede sunan bir hikâye olduğu için bence her duyguyu yansıtıyor. Beni en etkileyen tarafı onurlu bir kadının mücadeleden vazgeçmemesinin verdiği umut."

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        “EN ÖNEMLİ UNSUR; HİKÂYEDE KARAKTERLERİN RENKLİ VE İNANDIRICI OLMASI”

        * 'Sandık Kokusu'nun ikinci sezonunda Uğur Yücel'in canlandırdığı 'Hasan' karakterinin kız kardeşi olarak diziye dâhil oldunuz... Senaryo seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

        Hikâyenin derinliği, karakterlerin renkli ve inandırıcı olması benim için en önemli unsurlar. Bunları esas alarak yazılmış senaryo zaten akıcı ve ilgi çekici oluyor. Kendimi bu resimde aynı gerçeklikle gözümde canlandırabildiğim zaman projeye dahil olmak istiyorum.

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        * Şimdiye kadar pek çok karakterle izleyicilerin karşısına çıktınız peki 'Sandık Kokusu'nda canlandırdığınız karakter nasıl biri?

        ‘Gülnaz’, ağabeyine çok düşkün. Onun başka kültürden bir kadınla mutlu olabileceğine inanmıyor. Koruma içgüdüsü ile yakınında olmak istiyor. Bunu yaparken herkesin sınırlarını zorluyor. Hayatlarını zorlaştırıyor. Enerjik ve renkli bir karakter.

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        “DEMET AKBAĞ İLE UĞUR YÜCEL HAYALİNİ KURDUĞUM OYUNCULAR”

        * 'Sandık Kokusu' güçlü bir oyuncu kadrosundan oluşuyor. Usta oyuncu Demet Akbağ ve Uğur Yücel ile çalışıyorsunuz... İlk defa bu projede bir araya geldiğinizi biliyorum. Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

        Her iki isim de bu mesleği yapmaya karar verdiğim günden itibaren beraber çalışmanın hayalini kurduğum oyuncular. Karşılıklı oynarken inanılmaz heyecanlanıyor hem de müthiş keyif alıyorum. Şimdiden çok şey öğrendim. Çok şanslıyım.

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        “EKİP SAYESİNDE SETE KOŞARAK GİDİYORUM”

        * Birlikte rol aldığınız ilk proje, bir set gününüzden söz eder misiniz? Nasıl bir set ortamınız var?

        Çok profesyonel ve başarılı bir ekiple çalıştığımız için set oldukça keyifli. İlk günden itibaren sanki aylardır beraber çalışıyormuşum gibi hissettim. İşini konforlu bir ortamda yapabilmek büyük bir şans. Bu ekip sayesinde sete koşarak gidiyorum.

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        "BENİ ETKİLEYEN; ONURLU BİR KADININ MÜCADELEDEN VAZGEÇMEMESİNİN VERDİĞİ UMUT"

        * 'Sandık Kokusu'nun genelinde izleyicileri cezbeden neler var sizce? İzleyicilere özellikle hangi duyguları yansıttığını düşünüyorsunuz?

        İnsan psikolojisini ve bunun ilişkilere etkisini çok geniş yelpazede sunan bir hikâye olduğu için bence her duyguyu yansıtıyor. Beni en etkileyen tarafı onurlu bir kadının mücadeleden vazgeçmemesinin verdiği umut.

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        ‘Sandık Kokusu’nun 27’nci bölümünde; Filiz ve kızları düğün için Urfa’ya gelir ve tüm konağı düğün telaşesi sarar. Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz, yer yer ettiği laflarla Filiz’den hoşlanmadığını belli eder. Filiz de Gülnaz’dan hoşlanmasa da düğün için idare ederler. Düğüne son dakika gitmeye karar veren Bora, kutlama yemeğinde Karsu’yu görünce şaşırır. Filiz delil bulma ümidiyle Hasan’ın çalışma odasını karıştırırken Gülnaz gelir. Filiz’in hal ve tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karsu’nun tekrar velayet davası açtığını gören Reha, hesap sormak için kapısına dayanır. Ancak Karsu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Reha, Karsu’nun kocası Can’ı araştırması için Lale’den yardım ister. İflas eden kocasıyla araları iyice bozulan Ayça’yı, elinde bavullarla karşısında gören Türkan çok şaşırır.

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        #Gözde Seda Altuner
        #sandık kokusu
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