“DEMET AKBAĞ İLE UĞUR YÜCEL HAYALİNİ KURDUĞUM OYUNCULAR”

* 'Sandık Kokusu' güçlü bir oyuncu kadrosundan oluşuyor. Usta oyuncu Demet Akbağ ve Uğur Yücel ile çalışıyorsunuz... İlk defa bu projede bir araya geldiğinizi biliyorum. Düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Her iki isim de bu mesleği yapmaya karar verdiğim günden itibaren beraber çalışmanın hayalini kurduğum oyuncular. Karşılıklı oynarken inanılmaz heyecanlanıyor hem de müthiş keyif alıyorum. Şimdiden çok şey öğrendim. Çok şanslıyım.