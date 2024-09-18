Meta, Narin Güran cinayetinde kritik öneme sahip silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayeti soruştumasında, silinen WhatsApp mesajları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Meta yetkililerinin "WhatsApp yazışmalarını biz kaydedip depolamıyoruz dolayısıyla verme imkanımız yok." dediğini aktardı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış halde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.
Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı da olan tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.
Soruşturmada amca Salim Güran, telefonundan sildiği mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bu mesajlar cinayetin aydınlatılmasında önemini konuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, soruşturmada kritik öneme sahip WhatsApp mesajlarının geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.
Uraloğlu, sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilerinin bulunduğunu anımsattı.
Bakan Uraloğlu, "Burada Meta, 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla bunları verme imkanımız yok.' diyor. Yani 'vermiyoruz' değil, 'verme imkanımız yok' diyorlar. Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi. Ancak bunlar farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojileriyle ya da farklı mecralarda depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu. Meta'nın şu andaki yaklaşımı bu ama burada gerek emniyet güçlerimiz gerekse adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri, ulaşabildiğimiz kadarıyla vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da Meta olsun, diğer platformlarla güncel iletişim halindeyiz." diye konuştu.
NARİN SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile yenge Hediye Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilenTavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.