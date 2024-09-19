Üzüm bağında cinayet!

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağında silahla vurulan çiftçi hayatını kaybetti.

Yeşilova Mahallesi'ndeki üzüm bağında kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, İzzet Doğan'ın (61) silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Doğan ile aralarında husumet bulunduğu belirlenen İ.E'nin (50) ikametine baskın düzenledi.

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İKİ KİŞİ YAKALANDI

Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve bunlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi, İ.E gözaltına alındı.