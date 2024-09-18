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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İtalya'da gündem Kenan Yıldız! - Futbol Haberleri

        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus, sahasında PSV'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü atan Kenan Yıldız, kulüp tarihine geçti. İtalyan basını ise manşetlerinde milli yıldızımıza geniş yer verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:20
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        Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı PSV'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi.

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        Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı PSV'yi 3-1 mağlup etti. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi.

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        Öte yandan Kenan Yıldız'ın performansı, İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.

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        Gazeteler, Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsederken La Gazzetta dello Sport'un "Juventus'un sihirbazı" manşetini atması dikkat çekti.

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        La Repubblica ise "Kenan Yıldız yeni bir çağ açıyor" ifadelerini kullandı.

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        Corriere dello Sport ise manşetinde "Fenomen Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.

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        Bu arada Kenan Yıldız ile Alessandro Del Piero'nun maç sonu yayınındaki diyaloğu da İtalya'da manşetleri süsledi.

        Sky'da konuşan Del Piero, Kenan Yıldız'ı tebrik etti. Efsane futbolcu, "Onun adına çok mutluyum, harika bir oyun oynadı ve 10 numarayı omuzlarına yükleme sorumluluğunu üstlendi. Senin adına çok sevindim Kenan" ifadelerini kullandı.

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        Del Piero'nun ifadeleri karşısında son derece heyecanlı olduğu gözlemlenen Kenan Yıldız gülerek "Şu an biraz gerginim" dedi.

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        Kenan Yıldız, Del Piero'nun "Gol öncesi özel bir şey mi düşündün yoksa içgüdüsel olarak mı vurdun?" sorusuna "Pozisyonda kanattan bindirerek bana şut alanı açan Cambiaso'ya teşekkür etmeliyim" cevabını verdi.

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