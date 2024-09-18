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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:02
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy

        Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Bennasser, Emre Kılınç, Ntcham, Holse, Moundilmadji

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

        Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Yavru (Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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