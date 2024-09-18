İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız
Lübnan genelinde son 24 saatte önce çağrı cihazları bugün de telsizlerde patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi ise konuya dair sessizliğini koruyor. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah ile çatışmalar nedeniyle İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen İsraillileri "güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceklerini" belirtti
İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssünü ziyaret etti. Gallant burada yaptığı açıklamada "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.
Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.
İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.
NETANYAHU NE DEDİ?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan’da yaşanan patlamalar sonrası X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Daha önceden de söylediğim gibi (İsrail) kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine geri döndüreceğiz. Tam olarak yapacağımız bu." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı, ülkesine atfedilen Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılara ise değinmedi.