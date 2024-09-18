İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız

İsrail basınındaki haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssünü ziyaret etti. Gallant burada yaptığı açıklamada "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.

Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.