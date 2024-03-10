Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Ntcham, Tait, Zeki Yavru, Holse, Soner Gönül, Satka, Osman Çelik, Muja, Ercan Kara
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bassogog, Saponara, Mujakic, Radakovic, Tolga Ciğerci, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou
Goller: Dk. 13 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 14 Alim Öztürk (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 19 Saponara (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Tait (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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