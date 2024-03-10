Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Bafra ilçesinde dün Bahri Sezgin ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem Sezgin arasında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ekrem Sezgin, tabancayla ateş ederek Bahri Sezgin'i öldürmüş, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu.

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