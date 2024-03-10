Samsunspor – MKE Ankaragücü: 2 - 1

STAT:19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Osman Çelik (Dk. 70 Benito), Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Holse (Dk. 81 Dimata), Ntcham, Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Tolga Ciğerci, Bassogog (Dk. 46 Morutan), Macheda

GOLLER: Dk. 12 Holse, Dk. 83 Ntcham (Samsunspor) - Dk.14 Alim Öztürk (Kendi kalesine (Ankaragücü)

SARI KART: Tait (Samsunspor) - Saponara, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Süper Lig'in 29'ncu haftasında Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

11'nci dakikada Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Osman'ın şutu yandan auta gitti.

12'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun yerden içeriye çevirdiği topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Holse topu ağlara gönderdi: 1-0.

14'üncü dakikada Ankaragücü'nde kazanılan serbest vuruşta Pedrinho ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Alim Öztürk ters bir kafa vuruşla topu kendi ağlarına ağlara gönderdi: 1-1.

25'inci dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Ntcham'ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ında müdahale ettiği top direkten oyuna alanına döndü.

83'üncü dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ntcham ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Dimata'nın şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ntcham'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.