Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor – MKE Ankaragücü: 2 - 1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat GüzSAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muja (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor – MKE Ankaragücü: 2 - 1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Mehmet Akıncık, Suat Güz

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Muja (Dk. 57 Emre Kılınç), Osman Çelik (Dk. 70 Benito), Tait (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Holse (Dk. 81 Dimata), Ntcham, Ercan Kara (Dk. 81 Fofana)

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Kitsiou, Mert Çetin (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Chatzigiovanis (Dk. 61 Cephas), Pedrinho (Dk. 85 Bajic), Saponara (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Tolga Ciğerci, Bassogog (Dk. 46 Morutan), Macheda

        GOLLER: Dk. 12 Holse, Dk. 83 Ntcham (Samsunspor) - Dk.14 Alim Öztürk (Kendi kalesine (Ankaragücü)

        SARI KART: Tait (Samsunspor) - Saponara, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

        Süper Lig'in 29'ncu haftasında Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

        11'nci dakikada Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Osman'ın şutu yandan auta gitti.

        12'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun yerden içeriye çevirdiği topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Holse topu ağlara gönderdi: 1-0.

        14'üncü dakikada Ankaragücü'nde kazanılan serbest vuruşta Pedrinho ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Alim Öztürk ters bir kafa vuruşla topu kendi ağlarına ağlara gönderdi: 1-1.

        25'inci dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direğin dibinden auta gitti.

        Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        51'inci dakikada Ntcham'ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Holse'nin şutunda kaleci Bahadır'ında müdahale ettiği top direkten oyuna alanına döndü.

        83'üncü dakikada Samsunspor bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ntcham ceza sahasına girdikten sonra yerden içeri çevirdi. Dimata'nın şutunda savunmaya çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ntcham'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun'da devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti
        Samsun'da devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti
        Samsun'da 15 bin 400 boş makaron ele geçirildi
        Samsun'da 15 bin 400 boş makaron ele geçirildi
        Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kuzenini öldürüp, ağlayan şüpheli tutuklandı
        Kuzenini öldürüp, ağlayan şüpheli tutuklandı