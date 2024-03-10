Liverpool: 1 - Manchester City: 1 MAÇ SONUCU

Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.

Klopp ve Guardiola çekişmesi son kez

Mücadelenin bir diğer önemi ise 2 teknik adam arasında yaşandı. Uzun yıllardır ekol kabul edilen iki başarılı çalıştırıcı, bu heyecanı son kez yaşadı. Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.