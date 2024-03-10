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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 1 - Manchester City: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 1 - Manchester City: 1 MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. Sezon sonunda Liverpool'daki görevinden ayrılacağını açıklayan Klopp ile City'nin patronu Guardiola'nın Premier Lig'e damga vuran rekabetindeki son maçta kazanan çıkmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:33 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:33
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        Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

        Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

        Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

        Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.

        Klopp ve Guardiola çekişmesi son kez

        Mücadelenin bir diğer önemi ise 2 teknik adam arasında yaşandı. Uzun yıllardır ekol kabul edilen iki başarılı çalıştırıcı, bu heyecanı son kez yaşadı. Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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