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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı iddiasıyla gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı iddiasıyla gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, imal ettiği uyuşturucuları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, zanlının adresine düzenlediği baskında 240 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 22 gram kimyasal madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alının şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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