Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede ikamet eden M.K'nin, imal ettiği uyuşturucuları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı iddiasıyla gözaltına alının şüpheli tutuklandı.

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