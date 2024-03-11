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        Samsun'da dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:48
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        Samsun'da dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonla, dilenci kılığıyla girdikleri binalardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı.

        Cerrahi maske ve eldiven kullanmak suretiyle dilenci kılığıyla girdikleri binalardan, kilitlenmeden çıkılan ikamet kapılarının dil düşürme yöntemi ile açılıp ikamet içerisindeki eşyalar dağıtılmadan, yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 125 bin lira çaldıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda, aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6 kadın ve 2 suça sürüklenen çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından suça sürüklenen çocuklar salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ile R.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Y, B.V, P.A. ve Ü.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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