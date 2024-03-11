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        Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem

        SAMSUN'da Riçhte ölçeğine göre saat 03.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 03:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 03:42
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        Samsun'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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        SAMSUN'da Riçhte ölçeğine göre saat 03.10 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.10’da merkez üssü Samsun’da Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 18.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Samsun ve ilçelerinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ekipler saha taramalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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