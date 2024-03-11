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        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü’nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Güncel haberler

        Beylikdüzü’nde silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan tarafından silahla vurulan 2 kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:31
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        Motosikletli saldırganın vurduğu 2 kişiden biri öldü
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        Barış Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Sokak’taki kafeden akşam saatlerinde çıkan 4 kişiye, arabaya bindikleri sırada motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Vurulan Şuayip A. ile İdil B, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Şuayip A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan İdil B'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Görgü tanığı Sait Gezer, bankta otururken motosiklet sesi duyduğunu ifade ederek, "Tam kalkıp bakacakken 3-4 el silah sesi geldi." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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